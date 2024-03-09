Джиджи Хадид сменила имидж с помощью стилиста Дженнифер Энистон

Джиджи Хадид удивила поклонников, неожиданно сменив имидж. Вслед за Кайли Дженнер, которая недавно коротко подстриглась и стала похожа на своего бойфренда Тимоти Шаламе, супермодель тоже решила отстричь свои белокурые локоны и примерить трендовое каре.
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