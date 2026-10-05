Новосибирск вложит 44 млрд рублей в дороги до 2030 года

Мэрия Новосибирска внесла проект программы развития дорожно-благоустроительного комплекса на 2027–2030 годы, в рамках которой построят 1,4 км дорог и доведут долю улиц в нормативном состоянии до 85,7%.
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