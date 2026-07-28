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В Госдуме призвали предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка

В Госдуме призвали предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка

Представляющие фракцию «Новые люди» члены Государственной Думы Российской Федерации во вторник вечером направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, подняв вопрос связанный с оказанием поддержки женской части населения.

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