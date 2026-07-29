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Zero Hedge

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Lemonade Crashes As Customer Growth Miss Spooks Wall Street

Lemonade Crashes As Customer Growth Miss Spooks Wall Street

Lemonade Crashes As Customer Growth Miss Spooks Wall Street Lemonade shares crashed early in the US cash session after the technology-focused insurer reported fewer second-quarter customers than Wall Street expected and announced a transition of its chief financial officer.

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