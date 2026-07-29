Lemonade Crashes As Customer Growth Miss Spooks Wall Street Lemonade shares crashed early in the US cash session after the technology-focused insurer reported fewer second-quarter customers than Wall Street expected and announced a transition of its chief financial officer.
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