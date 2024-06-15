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Европейский союз устанавливает дополнительные тарифы на товары из Китая

Европейский союз устанавливает дополнительные тарифы на товары из Китая

Европейский союз устанавливает дополнительные тарифы на товары из Китая Ирэн ОрлонскаяЕвропа готовится к дорогостоящей экономической войне с Китаем, что стало ясно после объявления Европейской комиссии о введении дополнительных пошлин на электромобили из Китая, начиная с следующего месяца.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А кто такой этот Евросоюз и почему он что-то устанавливает? Сам всё проспал, а теперь на руинах своей Европы решил заработать? То есть не он, а пиндосы-америкосы всё разрушившие продолжают делать вид великого пидораса? Ну сколь угодно планете терпеть извращенцев?
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