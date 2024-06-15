Европейский союз устанавливает дополнительные тарифы на товары из Китая Ирэн ОрлонскаяЕвропа готовится к дорогостоящей экономической войне с Китаем, что стало ясно после объявления Европейской комиссии о введении дополнительных пошлин на электромобили из Китая, начиная с следующего месяца.
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