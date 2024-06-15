Европейский союз устанавливает дополнительные тарифы на товары из Китая

НК

Наталья Котельникова

А кто такой этот Евросоюз и почему он что-то устанавливает? Сам всё проспал, а теперь на руинах своей Европы решил заработать? То есть не он, а пиндосы-америкосы всё разрушившие продолжают делать вид великого пидораса? Ну сколь угодно планете терпеть извращенцев?