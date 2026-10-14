Заместитель председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил, что для восстановления работы атакованных сервисов необходим центр обработки данных (ЦОД) «судного дня», то есть площадка резервных копий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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