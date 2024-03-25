"В Киеве невероятно экономны": Прилепин объяснил величину вознаграждения за теракт в "Крокусе" Один из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" сказал на допросе, что ему была предложена оплата в 500 тыс.
«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них
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СЭМЭН Иваницкий
почитай, что значит отрезать ухо мусульманину))))
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57 мин.
Роман Романов
/потом обучался в США, за деньги госдепа,по программе "лидеры России ",что отражено на его же сайте./ Я почему то этого не нашел, это раз. А во-вторых, читаю это первый раз у вас. В каком году это было?
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37 мин.
Александр Семенов
Ваша правда.)))) Давайте всех, кто учился, работал и (что уж мелочиться) ездил хоть раз в США запишем в иноагенты или на лесоповал пошлем..)) Начнем с Маргариты Симонян главы RT и закончим российским пропагандистом с федерального канала Вл.Соловьевым.)))) То-то будет радости "логически мыслящим" идиотам.🤣😂😜
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8 мин.
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