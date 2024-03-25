Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Шеин Никита
    Хуснулина и Ко допросить следует! Почему нельзя было сделать так, как в ОАЭ? Люди приезжают по контракту, отрабатываю...Снимали "отчёт" д...
  • Evgeni Velesik
    А сколько газа было подарено и похищено?Россия покусилась...
  • Александр Семенов
    Ваша правда.)))) Давайте всех, кто учился, работал и (что уж мелочиться) ездил хоть раз в США запишем в иноагенты или...«Это я»: силовики...

«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них

«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них

"В Киеве невероятно экономны": Прилепин объяснил величину вознаграждения за теракт в "Крокусе"   Один из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" сказал на допросе, что ему была предложена оплата в 500 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЭМЭН Иваницкий
почитай, что значит отрезать ухо мусульманину))))
Ответить
57 мин.
Роман Романов
/потом обучался в США, за деньги госдепа,по программе &quot;лидеры России &quot;,что отражено на его же сайте./ Я почему то этого не нашел, это раз. А во-вторых, читаю это первый раз у вас. В каком году это было?
Ответить
37 мин.
Александр Семенов
Ваша правда.)))) Давайте всех, кто учился, работал и (что уж мелочиться) ездил хоть раз в США запишем в иноагенты или на лесоповал пошлем..)) Начнем с Маргариты Симонян главы RT  и закончим российским пропагандистом с федерального канала Вл.Соловьевым.)))) То-то будет радости &quot;логически мыслящим&quot; идиотам.🤣😂😜
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх