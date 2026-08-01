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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Гомельский: «Все, что делал баскетболист, тренер и комментатор Едешко, было близко к совершенству!»

Телекомментатор и журналист Владимир Гомельский поделился своими воспоминаниями о легендарном советском баскетболисте Иване Едешко, который скончался на 82-м году жизни.

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