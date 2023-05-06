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Кадыровцы готовы заменить ЧВК «Вагнер» на позициях в Артемовске

Кадыровцы готовы заменить ЧВК «Вагнер» на позициях в Артемовске

Глава Чечни заявил о готовности провести ротацию подразделений.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о готовности сменить обескровленные подразделения ЧВК «Вагнер» на позициях в Артёмовске силами бойцов батальона «Ахмат».

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