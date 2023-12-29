Раскрыты детали уничтожения дрона ВСУ над российским регионом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшийся атаковать Брянскую область, был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Стародубским муниципальным округом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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