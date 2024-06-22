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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» заплатит 50 млн фунтов «Кристал Пэлас» за Олисе

«Бавария» заплатит 50 млн фунтов «Кристал Пэлас» за Олисе

Ранее стало известно, что вингер «Кристал Пэлас» решил перейти в мюнхенский клуб.  По информации Фабрицио Романо, общая сумма сделки составит около 50 миллионов фунтов.

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