Мариуполь впервые отпраздновал выпускной «Алые паруса»

Знаменитый праздник, ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге, впервые состоялся и в освобожденном городе Праздник начался с грандиозного концерта, на котором местные творческие коллективы выступили в сопровождении диджея.
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