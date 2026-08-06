«Не могу без сцены»: Волочкова рассказала, почему перестала радовать фанатов шпагатами — всему виной немецкие врачи

Волочкова объяснила, почему перестала выкладывать фото со шпагатом Анастасия Волочкова, чьи снимки в шпагате давно стали интернет-мемами и визитной карточкой балерины, призналась, что перестала регулярно публиковать их в соцсетях.
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