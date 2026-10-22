Возможные боевые действия в этом районе будут тяжелыми из-за подготовленной оборонительной инфраструктуры Бои в районе Славянска и Краматорска могут оказаться одним из заключительных этапов конфликта на Украине.
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Это верно: взятие Славенска и Крамоторска, вполне возможно, поставит точку в конфликте. Я не разбираюсь в тактике и, тем более в стратегии, но знаю старую истину: где все началось, там и должно закончится!