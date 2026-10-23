23 и 24 октября на четырех локациях в столице можно пройти городской квест «Строим новые маршруты», за его прохождение можно получить термос, толстовку и уникальный набор из четырех зебр-строителей, об этом корреспонденту «Мосинформ» рассказала советник Управления координации Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Дарья Колеватова.
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