23 и 24 октября на четырех локациях в столице можно пройти городской квест «Строим новые маршруты», за его прохождение можно получить термос, толстовку и уникальный набор из четырех зебр-строителей, об этом корреспонденту «Мосинформ» рассказала советник Управления координации Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Дарья Колеватова.