Липецкие автобусы меняют маршруты

В Липецке с 10 февраля изменятся маршруты движения пяти автобусов: № 27, 306, 330, 346 и 352. Теперь пассажирский транспорт будет следовать от кольцевой развязки у поликлиники №7 по новому участку дороги на улице Белана и обратно.