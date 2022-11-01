Как 8-я армия Монтгомери штурмовала позиции войск Роммеля при Эль-Аламейне

Британский танк Crusader Mk. III преодолевает ров под Мерса-Матрухом. Ноябрь 1942 г Общая ситуация. Подготовка британского наступления В конце августа – начале сентября 1942 года немцы пытались возобновить наступление в районе Алам-Хальфа (Поражение армии Роммеля в битве при Алам эль-Халфе).
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