Источник: Турция вряд ли быстро одобрит заявку Швеции в НАТО

Global look press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar Процесс ратификации турецкими властями заявки Швеции на вступление в НАТО скорее всего не будет быстрым, несмотря на попытки внешнего давления, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах Турции.
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