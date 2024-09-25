Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Меня спас старик с крестом на шапке": Воскресший боец вернулся с того света

"Меня спас старик с крестом на шапке": Воскресший боец вернулся с того света

Американский снайпер приехал на помощь русским, а спецназовец из Якутии ожил по дороге, ополченца вещий сон заставил вернуться в брошенный дом.

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