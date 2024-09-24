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Экс-футболист сборной РФ Бугаев получил 9,5 года колонии по делу о наркотиках

Бывший футболист сборной России и московского "Торпедо" Алексей Бугаев признан виновным и осужден на 9,5 года за распространение наркотиков, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

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