Заведено дело после нападения на журналистов «Известий» в доме «любовницы» миллиардера Хауба. Видео

После нападения на съемочную группу издания «Известия» в доме в Мосвке, где проживает Вероника Ермилова, которая является возможной «любовницей» немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, было заведено уголовное дело.
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