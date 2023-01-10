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Байден: “Я провел некоторое время в секретной службе в Польше и Украине”

Президент США Джо Байден в ходе визита в приграничный город Эль-Пасо, во время беседы с чиновником на контрольно-пропускном пункте на американо-мексиканской границе заявил, что “провел время в секретной службе в Польше и на Украине.

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