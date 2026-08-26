Каждый пятый пациент признается врачу, что ставил себе диагноз через ИИ: названо решение

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Четверо из пяти пациентов, приходящих на прием, самостоятельно изучают симптомы через нейросети и ставят себе предварительный диагноз еще до визита к врачу, однако признается в этом лишь каждый пятый.
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