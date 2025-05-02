В Барнауле девушка неудачно познакомилась в интернете и потеряла более 30 тысяч рублей

Собеседник представился успешным трейдером и предложил ей заработать на акциях 31-летняя жительница Барнаула неудачно познакомилась с мужчиной в популярном мессенджере и попала в долговую яму, сообщили в региональном МВД.
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