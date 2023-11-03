День народного единства отмечается 4 ноября: поздравления в стихах, открытки Ella BramsВ преддверии Дня народного единства, который традиционно мы отметим 4 ноября, россияне активно вовлекаются в процесс подготовки к этому знаковому государственному празднику.
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