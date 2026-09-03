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Антифашист

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Подмосковье за сутки атаковали 548 БПЛА — есть пострадавшие и пожары

Подмосковье за сутки атаковали 548 БПЛА — есть пострадавшие и пожары

За сутки ВСУ запустили в сторону Москвы и области 548 БПЛА. 143 дрона были уничтожены на подлёте к Москве.

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