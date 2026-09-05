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Клуб "Женские секреты"

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Все смешал и в духовку! Бюджетный яблочный пирог с переворачиванием: заливаю воздушным тестом и выпекаю 40 минут!

Все смешал и в духовку! Бюджетный яблочный пирог с переворачиванием: заливаю воздушным тестом и выпекаю 40 минут!

Яблочный пирог – это та самая домашняя выпечка с уютным ароматом, знакомым всем с детства. Десерт состоит из сочных яблок, румяной корочки и нежного теста – идеальное сочетание и для семейного чаепития, и для встречи гостей.

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