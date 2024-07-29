Игорь Додон: "Наш долг — бойкотировать этот референдум-ловушку"

Истинная цель организуемого властями Молдовы 20 октября электорального референдума не интеграция в Евросоюз, а изменение Конституции, которое может положить начало разрушению всех концепций, которые служили нам фундаментом все эти три десятилетия.
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