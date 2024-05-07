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Петербургский дневник

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Финляндия может лишиться Сайменского канала

Финляндия может лишиться Сайменского канала

Он был построен Российской империей в 1856 году Российские депутаты предложили прекратить действие договора аренды Сайменского канала с Финляндией.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Российская торговая посуда в озеро Сайма не ходит, а о водном туризме в эту сторону говорить неактуально. России эта канава не нужна. Стоило бы вынести на открытое обсуждение даже не вопрос о прекращении договора, а технические моменты о порядке разбора шлюзов. Дабы финики видели, что наша сторона настроена по деловому и уже послала за ломалками и выкорчёвывалками. После известных мер канаву будет уже не восстановить... как и Финку. А то ишь... Выборг им подавай, Петсамо им подавай, Кемску волость, понимаешь ли.  Ещё за Выборгскую резню дебет с кредитом не свели, за концлагеря в 1942-43. Не стоило на расейские халявные плюшки хавальник раззявлять, теперь и так называемое своё скрозь ладошки протечёт в песочек.
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