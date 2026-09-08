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Царьград

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Зеленский заявил, что готов к компромиссам по зерну и энергетике

Зеленский заявил, что готов к компромиссам по зерну и энергетике

Украинский президент отметил, что эти сферы важны для многих стран мира, и призвал Россию к ответным шагам.

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