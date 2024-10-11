В шаге от звезды: как знаменитости нанимают персонал на работу

Кто помогает звездам шоу-бизнеса по дому? Как богатые и знаменитые ищут персонал? Из-за чего Катя Лель боялась ездить со своим водителем? И правда ли Кай Метов так опасается за свою жизнь, что нанимает по 30 охранников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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