В шаге от звезды: как знаменитости нанимают персонал на работу

Кто помогает звездам шоу-бизнеса по дому? Как богатые и знаменитые ищут персонал? Из-за чего Катя Лель боялась ездить со своим водителем? И правда ли Кай Метов так опасается за свою жизнь, что нанимает по 30 охранников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».