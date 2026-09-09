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SPLETNIK

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"Теперь Birkin говорит о полном отсутствии собственных мыслей". СМИ обсуждают, как сумка Birkin потеряла популярность из-за инфлюенсеров

"Теперь Birkin говорит о полном отсутствии собственных мыслей". СМИ обсуждают, как сумка Birkin потеряла популярность из-за инфлюенсеров

В СМИ обсуждают, как обеспеченные женщины отказываются от сумки Hermès Birkin из-за её популярности у инфлюенсеров.

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