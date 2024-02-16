Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

293 подписчика

Старшую дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Старшую дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили орденом Донецкой народной республики. Как отметил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, она посещала ДНР с гуманитарной миссией, общалась с солдатами, а также помогала в организации помощи жителям ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх