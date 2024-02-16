Старшую дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили орденом Донецкой народной республики. Как отметил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, она посещала ДНР с гуманитарной миссией, общалась с солдатами, а также помогала в организации помощи жителям ДНР.