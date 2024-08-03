Это нелегкая борьба - отстаивать идею мира. Британские антиимпериалистические социалисты о необходимости недопущения мировой войны и прекращения войны на Украине.
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Это нелегкая борьба - отстаивать идею мира. Британские антиимпериалистические социалисты о необходимости недопущения мировой войны и прекращения войны на Украине.
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