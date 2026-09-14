Мой арабский пленник

Письмо, пахнущее пустыней В тот год жара пришла в Александрию раньше обычного. Уже в конце мая белые стены домов хранили дневное солнце до глубокой ночи, а море казалось не прохладным спасением, а огромным зеркалом, в котором плавились звезды.