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Мой арабский пленник

Мой арабский пленник

Письмо, пахнущее пустыней В тот год жара пришла в Александрию раньше обычного. Уже в конце мая белые стены домов хранили дневное солнце до глубокой ночи, а море казалось не прохладным спасением, а огромным зеркалом, в котором плавились звезды.

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