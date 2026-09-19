"Стоять, гражданин!" Парни сняли комнаты у пенсионерки, не подозревая, что попадут под жесткий армейский устав бывшей проводницы

Нина Павловна стояла посреди длинного, идеально отполированного коридора своей просторной трехкомнатной квартиры.
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Профессиональная деформация личности ......Старый боевой подполковник всю жизнь прослужил в армии.
В войну воевал простым солдатом на передовой... Много раз ходил в смертельные атаки под Ленинградом, на Неве, на "Невском пятачке*...
Рассказывал: ночью под обстрелом нас человек 600 молодых солдат переправят с северного берега Невы на южный берег, на наш "пятачок*...
Весь день пытаемся расширить нашу территорию, поднимаемся в атаки на немецкие пулеметы... Враг нас непрерывно обстреливает из минометов...
И к вечеру у нас остается в живых только 40-30 солдат...
Выжил там только потому, что был тяжело ранен... И смогли эвакуировать раненого из пекла на северный берег Невы, к своим...
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Потом воевал с японцами...
Служил на Курильских островах, на Кунашире...
В 1949г. Кунашир захлестнуло мощное цунами...Чудом уцелел: по службе в ту роковую ночь находился в глубине острова, на высоте... А всю прибрежную зону с постройками смыло волной...
В 1988г. этот боевой подполковник служил в Москве...
Когда отдавал свою старшую дочь замуж, в беседе с будущим зятем речь зашла о том, что в СССР на руках у населения и на сберкнижках накопилось более 600 миллиардов рублей, не имеющих товарного покрытия...
- Эти деньги обязательно обесценятся, - доказывал тестю зять.
- Наши партия и Правительство никогда не допустят, чтобы деньги трудового народа пропали, - отвечал подполковник, верный Присяге.
И в 91г. у этого военного на книжке в банке пропали 50 тысяч рублей СССР...
Мышление военного очень своеобразное... Оно настроено не на то, чтобы думать самому...Оно настроено на выполнение ПРИКАЗА...
Присяга - это своего рода "психокодирование*, определенное НЛП... Позволяющее решительно ДЕЙСТВОВАТЬ бою... Но мешающее сомневаться, критически мыслить... Не позволяющее иметь широкий взгляд на мир...Мешающее оценивать вещи, объекты и ситуации с разных точек зрения...
Что, может быть, и не нужно военному, человеку ДЕЙСТВИЯ.
Молодой английский велосипедист Джон проехал на велосипеде всю Европу, всю европейскую часть России... Переехал через Урал в Азию... Добрался до Новосибирска...
На главной площади города путешественника с флажками радостно встречали жители Новосибирска...
К Джону подошла пожилая женщина в круглых серебристых очках, в красивой фиолетовой шляпке...
Женщина хорошо знала английский язык и начала спрашивать:
- Сколько километров в день вы проезжаете? Сколько весит багаж вашего велосипеда?
С какой скоростью вы едете? Сколько литров жидкости в день вы выпиваете? Сколько весит ваш велосипед?..
Джон сразу заметил, что женщина задает только "цифровые" вопросы... Ее интересует информация, выраженная цифрами... То есть интересуют "данные*...
Оказалось, что эта женщина много лет проработала в школе учителем математики...
Женщина воспринимала и понимала мир только с помощью ЦИФР.
Профессиональная деформация личности .