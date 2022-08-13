Мария Дегтерева о самосовершенствовании и инфантилизации

День через день читаю в социальных сетях что-то вроде "был не в ресурсе" или "я сейчас не в потоке". Мода на психические отклонения (когда всякому приличному человеку полагалось иметь биполярное расстройство) сменилась чем-то более замысловатым.
День через день читаю в социальных сетях что-то вроде "был не в ресурсе" или "я сейчас не в потоке". Мода на психические отклонения (когда всякому приличному человеку полагалось иметь биполярное расстройство) сменилась чем-то более замысловатым.
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