МИД Японии: страна присоединилась к введению лимита цен на российские нефтепродукты

Токио также вводит предельный лимит цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщает МИД Японии. Как отмечается в сообщении ведомства, меры вводятся в связи с ситуацией на Украине и в качестве солидарности с предпринимаемыми международным сообществом усилиями для «решения этой проблемы».