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МИД Японии: страна присоединилась к введению лимита цен на российские нефтепродукты

МИД Японии: страна присоединилась к введению лимита цен на российские нефтепродукты

Токио также вводит предельный лимит цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщает МИД Японии. Как отмечается в сообщении ведомства, меры вводятся в связи с ситуацией на Украине и в качестве солидарности с предпринимаемыми международным сообществом усилиями для «решения этой проблемы».

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