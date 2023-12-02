Правительство решило поменять условия льготной ипотеки

Хуснуллин: первоначальный взнос по льготной ипотеке планируется повысить В России дорожают квартиры, эксперты указывают на перегрев рынка программами льготной ипотеки.
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