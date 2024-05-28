3 миллиона за новую однушку в Краснодаре: эксперт рассказал, где купить недорогую квартиру«Купить квартиру в Краснодаре практически невозможно, цены – космос, а ипотечные ставки – конские» – так считают многие.
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