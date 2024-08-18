"Тогда в моей голове что-то щёлкнуло…" - Иван Охлобыстин рассказал о подлинных причинах кризиса на Украине и о перспективах возрождения единства двух братских народов.
"ТОГДА В МОЕЙ ГОЛОВЕ ЧТО-ТО ЩЁЛКНУЛО…". ОХЛОБЫСТИН РАССКАЗАЛ О ПОДЛИННЫХ ПРИЧИНАХ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ
Комментарии
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Sobering
А Бендеры к твоему сведению в те времена принадлежали Османской империи, куда и сбежала часть казаков. Султан отказал им в приёме на службу по причине предательства. Но разрешил бежавшим казакам поставлять ему рабов. Так бендерские казаки стали делать набеги на свою родину и уводить односельчан и соплеменников в рабство. Что касается Бандеры, то это случайно созвучная фамилия с названием города Бендеры. Так что бендерский менталитет у хохлов - западников произошёл от бендерских казаков. Ну а потом этот менталитет стал переноситься на всю Украину. ОБРАЗОВЫВАЙСЯ, НЕУЧ!
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8 час.
S
Sobering
Другая часть казаков-мазеповцев пришла к Петру и повинилась.
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8 час.
ИР
Ирина Рукина
Примирения не будет. Мы разные, слишком разные. Злость, зависть, жестокость не свойственны русским людям. Невозможно простить то, что мы видим со стороны Украины по отношению к мирным людям и нашим пленным. Они переплюнули фашистов.
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28 мин.
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