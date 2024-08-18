"ТОГДА В МОЕЙ ГОЛОВЕ ЧТО-ТО ЩЁЛКНУЛО…". ОХЛОБЫСТИН РАССКАЗАЛ О ПОДЛИННЫХ ПРИЧИНАХ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

Sobering

А Бендеры к твоему сведению в те времена принадлежали Османской империи, куда и сбежала часть казаков. Султан отказал им в приёме на службу по причине предательства. Но разрешил бежавшим казакам поставлять ему рабов. Так бендерские казаки стали делать набеги на свою родину и уводить односельчан и соплеменников в рабство. Что касается Бандеры, то это случайно созвучная фамилия с названием города Бендеры. Так что бендерский менталитет у хохлов - западников произошёл от бендерских казаков. Ну а потом этот менталитет стал переноситься на всю Украину. ОБРАЗОВЫВАЙСЯ, НЕУЧ!