"ТОГДА В МОЕЙ ГОЛОВЕ ЧТО-ТО ЩЁЛКНУЛО…". ОХЛОБЫСТИН РАССКАЗАЛ О ПОДЛИННЫХ ПРИЧИНАХ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ

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Комментарии
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Sobering
А Бендеры к твоему сведению в те времена принадлежали Османской империи, куда и сбежала часть казаков. Султан отказал им в приёме на службу по причине предательства. Но разрешил бежавшим казакам поставлять ему рабов. Так бендерские казаки стали делать набеги на свою родину и уводить односельчан и соплеменников в рабство. Что касается Бандеры, то это случайно созвучная фамилия с названием города Бендеры. Так что бендерский менталитет у хохлов - западников произошёл от бендерских казаков. Ну а потом этот менталитет стал переноситься на всю Украину. ОБРАЗОВЫВАЙСЯ, НЕУЧ!
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