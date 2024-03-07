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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бернли» планирует подать в суд на АПЛ после сокращения штрафа «Эвертона». Клуб считает, что избежал бы вылета в сезоне-2021/22, если бы санкции применили раньше

Напомним, в ноябре «Эвертон» лишили 10 очков в лиге за нарушение финансовых правил – «ириски» допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона.

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