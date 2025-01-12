"Иди сюда!": бородатый водитель достал топор после того как ему посигналили сзади

Инцидент, судя по всему, начался с классического конфликта на дорогах. Кто-то кого-то подрезал, и вместо того, чтобы разойтись с традиционными жестами через окна, водители решили перейти на новый уровень дорожной "коммуникации".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии