Экипажи малых противолодочных кораблей прошли учения в Балтийском море

Минобороны РФ Экипажи малых противолодочных кораблей Балтийского флота прошли учения, на которых отработали варианты противодействия безэкипажным катерам, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
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