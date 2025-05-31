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Экипажи малых противолодочных кораблей прошли учения в Балтийском море

Экипажи малых противолодочных кораблей прошли учения в Балтийском море

Минобороны РФ Экипажи малых противолодочных кораблей Балтийского флота прошли учения, на которых отработали варианты противодействия безэкипажным катерам, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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