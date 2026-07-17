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The Eurasia Daily news agency

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The connection of troops to the SVOD project is scheduled for the second half of the year — Ministry of Defense

The connection of troops to the SVOD project is scheduled for the second half of the year — Ministry of Defense

The connection of groups of troops to the infrastructure of the SVOD project, which combines reconnaissance assets, UAV operators, artillery and headquarters into a single network, is planned in the second half of the year.

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