28-летний мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на калужской дороге

Вечером 18 июля на 6-м километре автодороги "Людиново - Жиздра - М-3" произошло смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель мотоцикла Honda при повороте направо выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania, за рулём которого находился 52-летний мужчина.