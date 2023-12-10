Миллеровская кухня: монастырская коврижка в Рождественский пост

В Рождественский пост многие постящиеся задаются вопросом — можно ли в это время употреблять сладости? Чтобы ответить на него, необходимо вспомнить, что постное питание предполагает отказ от продуктов, полученных от теплокровных животных и содержащих их жиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии