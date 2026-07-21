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Аргументы недели

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«Конец сверхгуманным судам?»: за мелкое хулиганство и оскорбления россиян мигрантов теперь планируют немедленно выдворять из страны

«Конец сверхгуманным судам?»: за мелкое хулиганство и оскорбления россиян мигрантов теперь планируют немедленно выдворять из страны

Госдума приняла закон, кардинально ужесточающий миграционную политику: перечень административных правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение, увеличен с 22 до 45 статей.

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