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Новые правила продажи бензина до конца 2026 года, что изменится на АЗС

Новые правила продажи бензина до конца 2026 года, что изменится на АЗС

Новые правила продажи бензина до конца 2026 года: обязательная предоплата, маркировка экологического класса, возврат топлива К3–К4, запрет экспорта и региональные лимиты — что изменилось для водителей.

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