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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В ГД рассматривают новый подход к борьбе с хулиганством и пьянством

В ГД рассматривают новый подход к борьбе с хулиганством и пьянством

Шумные компании, распитие алкоголя во дворах и на детских площадках, агрессивное поведение в общественных пространствах — жалобы на такие нарушения регулярно поступают от жителей Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выступил с инициативой привлекать лиц, нарушающих общественный порядок, к выполнению общественно полезных задач.

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